Η κυβέρνηση της Γερμανίας διεξάγει συνομιλίες με αυτήν του Ουζμπεκιστάν σχετικά με απελάσεις υπηκόων του Αφγανιστάν μέσω της δεύτερης χώρας, δίχως επαφές ή διαβουλεύσεις με τη de facto αφγανική κυβέρνηση των Ταλιμπάν, ανέφερε χθες Κυριακή το Der Spiegel.

Germany’s government is holding talks with Uzbekistan to enable deportations from Germany to Afghanistan without direct consultations with the Taliban, according to a report in German magazine Der Spiegel on Sunday.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

https://t.co/T5aB07LgTG

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 16, 2024