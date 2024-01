Αντιπολεμικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Times Square της Νέα Υόρκης και έξω από τον Λευκό Οίκο το βράδυ χθες Πέμπτη (τοπική ώρα) σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον των πυραυλικών πληγμάτων των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην Υεμένη εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Υεμένη, τονίζοντας τον κίνδυνο η επιχείρηση αυτή να εξαπλώσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

BREAKING:

Anti-Israel protesters react to the airstrikes against Yemen by gathering at Times Square in New York City, chanting:

“UK and US go to hell” pic.twitter.com/C0QBROjF3j

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 12, 2024

