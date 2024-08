Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ σε διαδηλώσεις στη Ραμπάτ και στην Τύνιδα, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό και για να καταγγείλουν τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίγια, σε πλήγμα στην Τεχεράνη που αποδίδεται από το κίνημά του στο Ισραήλ.

Μπροστά στο κοινοβούλιο, στο κέντρο της μαροκινής πρωτεύουσας, πάνω από 1.000 άνθρωποι διαδήλωσαν ανεμίζοντας παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα όπως «ο Ισμαήλ Χανίγια φεύγει ήσυχος, η αλλαγή φρουράς είναι εδώ», «ο θεός ελεεί τους μάρτυρες» ή «το έγκλημα διαπράχθηκε με αμερικανική συνέργεια».

Ο γραμματέας του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, που βρισκόταν στο Ιράν για να παραβρεθεί στην τελετή ορκωμοσίας του νέου προέδρου του, σκοτώθηκε τα ξημερώματα χθες σε πλήγμα αποδιδόμενο στο Ισραήλ από το κίνημά του και την Τεχεράνη, που ορκίστηκε να εκδικηθεί τον θάνατό του, εντείνοντας την ανησυχία πως επίκειται ανάφλεξη στην περιοχή, εν μέσω πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην Τύνιδα συγκεντρώθηκαν περίπου 500 διαδηλωτές, ανεμίζοντας παλαιστινιακές σημαίες, λάβαρα της λιβανικής Χεζμπολάχ και πορτρέτα του ηγέτη της Χαμάς.

🔴⚡️URGENT: Tunisia, Tunisian protesters targeted the French embassy in Tunis this evening and attempted to break in.

The protesters denounce France’s unwavering support for Israel and demand the expulsion of the French and American ambassadors.#Tunisia #TunisProtests #France… pic.twitter.com/Acdr8hWSc2

— SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) July 31, 2024