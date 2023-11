Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Κυριακή στο Σαν Φρανσίσκο, την παραμονή της συνόδου κορυφής χωρών του Ειρηνικού Ωκεανού, εναντίον των «νεοφιλελεύθερων» πρακτικών των κυβερνήσεών τους και σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η APEC είναι μια μορφή νεοφιλελεύθερης αποικιοκρατικής κυβέρνησης. Αυτό που θέλουμε είναι να εξασφαλίσουμε πως οι ηγέτες θα βάλουν τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων», εξήγησε ο Νικ Εβάσκο, ακτιβιστής για το περιβάλλον.

@SFPD and secret service in riot gear during the APEC Aprotest in San Francisco. #APEC #SanFrancisco #SFPD #Palestine pic.twitter.com/BWxLHi1Axo

«Θέλουμε να πετάξουμε την APEC στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας», υπερθεμάτισε η Παμ Τάου Λι, 75 ετών, πρόεδρος αμερικανικής οργάνωσης που αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις Φιλιππίνες.

Αντιπροσωπείες των 21 μελών του φόρουμ που είναι γνωστό με την ονομασία Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού, ή APEC, των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Ινδονησίας, της Ρωσίας και άλλων, θα πάρουν μέρος στη σύνοδο που θα διεξαχθεί στην καλιφορνέζικη πόλη από τη 12η ως τη 18η Νοεμβρίου.

Demonstrators wave Palestinian flags during the protest on the sidelines of the APEC leaders’ meeting in San Francisco on Sunday pic.twitter.com/1tTmWo0pXc

— Citizen YC (@CitiznYC) November 13, 2023