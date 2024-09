Τουλάχιστον 500 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα, Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, στο Παρίσι για να καταγγείλουν τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, που συνεχίζονται και σήμερα και εγείρουν τον κίνδυνο μιας ανοιχτής σύρραξης που θα παρέσυρε όλη τη Μέση Ανατολή.

Οι διαδηλωτές, άνθρωποι όλων των ηλικιών σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Δημοκρατίας και φώναζαν συνθήματα όπως: «Κάτω τα χέρια από τον Λίβανο», «Ισραήλ δολοφόνος, Μακρόν συνένοχος» και «Ο Νετανιάχου είναι τρομοκράτης».

A massive protest is taking place in Paris, France, in solidarity with Gaza 🇵🇸 and Lebanon 🇱🇧 pic.twitter.com/kr72Ct5uyl

«Είμαστε θυμωμένοι, είμαστε αγχωμένοι. Δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε (…) Η οικογένειά μου βρίσκεται στη Βηρυτό, φοβάται» σχολίασε η Μαρία, μια 24χρονη Λιβανέζα που συμμετείχε για πρώτη φορά σε διαδήλωση. «Θέλω να δείξω ότι οι άνθρωποι συνειδητοποιούν τι συμβαίνει», είπε.

«Μην αγγίζετε τον κέδρο μου» και «Σταματήστε τη σφαγή» έγραφαν στα πλακάτ που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι, στα γαλλικά και τα αραβικά.

Protest in Paris in solidarity with #Lebanon and asking for an immediate ceasefire pic.twitter.com/k3JiaA6je9

— Dalal Mawadدلال معوض (@dalalmawad) September 29, 2024