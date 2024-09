Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου απευθύνθηκε στους πολίτες του Ιράν σε δήλωσή του, λέγοντας ότι «ο λαός του Ιράν πρέπει να ξέρει – το Ισραήλ είναι δίπλα σας».

«Κάθε μέρα, βλέπετε ένα καθεστώς που σας υποτάσσει, βγάζει φλογερούς λόγους για την υπεράσπιση του Λιβάνου, την υπεράσπιση της Γάζας. Ωστόσο, κάθε μέρα, αυτό το καθεστώς βυθίζει την περιοχή μας όλο και πιο βαθιά στο σκοτάδι και βαθύτερα στον πόλεμο», είπε ο Νετανιάχου στο μήνυμά του που απηύθυνε σε βίντεο προς του Ιρανούς πολίτες στα αγγλικά.

«Κάθε στιγμή που περνά, το καθεστώς σας φέρνει – τον ευγενή περσικό λαό – πιο κοντά στην άβυσσο», πρόσθεσε. «Η συντριπτική πλειοψηφία των Ιρανών γνωρίζει ότι το καθεστώς τους δεν ενδιαφέρεται καθόλου γι’ αυτούς. Αν όντως νοιαζόταν, αν νοιαζόταν για εσάς, θα σταματούσε να σπαταλά δισεκατομμύρια δολάρια σε μάταιους πολέμους σε όλη τη Μέση Ανατολή. Θα άρχιζε να βελτιώνει τη ζωή σας. Φανταστείτε αν όλα τα τεράστια ποσά που σπατάλησε το καθεστώς για πυρηνικά όπλα και ξένους πολέμους επενδύονταν στην εκπαίδευση των παιδιών σας, στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης, στην οικοδόμηση των υποδομών του έθνους σας, νερού, λυμάτων, όλα τα άλλα πράγματα που χρειάζεστε. Φανταστείτε το».

The people of Iran should know – Israel stands with you pic.twitter.com/MfwfNqnTgE

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2024