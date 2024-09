Ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz που μεταφέρει έναν Αμερικανό αστροναύτη και δύο Ρώσους κοσμοναύτες εκτοξεύθηκε από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν σήμερα το απόγευμα με πεορορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό(ISS).

Το διαστημόπλοιο Soyuz MS-26 που μεταφέρει τον Αμερικανό αστροναύτη της NASA Ντον Πετίτ και τους Ρώσους Αλεξέι Οβτσίχιν και Ιβάν Βάγκνερ, αναμένεται να φθάσει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σε τρεις ώρες.

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν ζωντανά από τη ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos έδειξαν ένα διαστημόπλοιο να απογειώνεται στον νυχτερινό ουρανό πάνω από τη στέπα του Καζακστάν. «Η πτήση εξελίσσεται κανονικά», δήλωσε ο σχολιαστής της ρωσικής υπηρεσίας.

🇷🇺 🇺🇸 A Soyuz rocket, carrying two Russian cosmonauts and one American astronaut to the International Space Station, has been launched from Baikonur. pic.twitter.com/DUjQhoNFKB

— Intelligence FRONT (@intelligencefnt) September 11, 2024

