Συνεχείς είναι οι συγχαρητήριες αντιδράσεις από όλο τον κόσμο, για την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως 47ου προέδρου των ΗΠΑ. Οι πρόεδροι δεκάδων χωρών, με αναρτήσεις τους στο Χ συγχαίρουν τον Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογή του.

«Αγαπητοί Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ, Συγχαρητήρια για τη μεγαλύτερη επιστροφή της ιστορίας! Η ιστορική σας επιστροφή στον Λευκό Οίκο προσφέρει μια νέα αρχή για την Αμερική και μια ισχυρή εκ νέου δέσμευση στη μεγάλη συμμαχία μεταξύ Ισραήλ και Αμερικής. Αυτή είναι μια τεράστια νίκη! Στην αληθινή φιλία, δικός σου, Μπέντζαμιν και Σάρα Νετανιάχου», έγραψε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Dear Donald and Melania Trump, Congratulations on history's greatest comeback! Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America. This is a huge victory! In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ για την «εντυπωσιακή» νίκη του.

«Εκτιμώ τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ στην προσέγγιση για ‘ειρήνη μέσω της ισχύος’ στα παγκόσμια ζητήματα. Αυτή είναι ακριβώς η αρχή που μπορεί να πρακτικά να φέρει πιο κοντά την ειρήνη στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory! I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

O Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τη δήλωση του τελευταίου ότι είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ και είπε ότι ανυπομονεί να συνεργαστούν.

«Ανυπομονώ να συνεργαστούμε τα επόμενα χρόνια. Γνωρίζω ότι η ειδική σχέση Ηνωμένου Βασιλείου-Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχίσει να ευημερεί και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για τα επόμενα χρόνια», έγραψε σήμερα ο Στάρμερ στο Χ.

Congratulations President-elect @realDonaldTrump on your historic election victory. I look forward to working with you in the years ahead. pic.twitter.com/QYHLd4k4EG — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 6, 2024

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε, μέσω διαδικτύου, συγχαρητήριο μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ για την επικράτησή του στις αμερικανικές εκλογές.

«Εξ ονόματός μου και εξ ονόματος της ιταλικής κυβέρνησης, τα ειλικρινέστερα συγχαρητήρια στον εκλεγμένο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες είναι αδελφές χωρες, οι οποίες συνδέονται από ισχυρότατη συμμαχία, κοινές αξίες και ιστορική φιλιά. Πρόκειται για στρατηγική σχέση, την οποία είμαι βέβαιη ότι τώρα θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Καλή δουλειά, Πρόεδρε», έγραψε στο “Χ” η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald #Trump. Italia e Stati Uniti sono Nazioni “sorelle”, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 6, 2024

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ. «Η ηγεσία του θα είναι και πάλι κλειδί για να διατηρήσουμε τη Συμμαχία μας ισχυρή. Ανυπομονώ να συνεργαστώ ξανά μαζί του για την προώθηση της ειρήνης μέσω της ισχύος μέσω του ΝΑΤΟ», έγραψε ο Ρούτε στο X.

Ο Τσέχος πρόεδρος Πετρ Φιάλα συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δήλωσε ότι είναι νικητής των αμερικανικών προεδρικών εκλογών.

«Ο κοινός μας στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο, παρά τις αλλαγές στην κυβέρνηση, και ότι συνεχίζουμε να τις αναπτύσσουμε προς όφελος των πολιτών μας», δήλωσε ο Φιάλα μέσω X.

Congratulations to Donald Trump on winning the presidential election. Our shared goal is to ensure that the relations between our countries remain at the highest level, despite changes in administration, and that we continue to develop them for the benefit of our citizens. — Petr Fiala (@P_Fiala) November 6, 2024

Συγχαρητήριο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε και ο Ρουμάνος πρωθυπουργός Μαρσέλ Τσιολάκου.

«Η Ρουμανία είναι έτοιμη να εργαστεί από κοινού για να βελτιώσει την Στρατηγική Σύμπραξη (Ρουμανίας-ΗΠΑ). Υπό τη νέα σας ηγεσία, ευελπιστούμε σε ειρήνη και ευημερία για όλους τους πολίτες μας!» δήλωσε ο Τσιολάκου μέσω Χ, κάνοντας λόγο για «ιστορική νίκη».

Congratulations to President @realDonaldTrump on this historic victory! Romania stands ready to work together to enhance our 🇷🇴🇺🇸 Strategic Partnership. Under your new leadership we hope for peace and prosperity for all our citizens!Looking forward to a fruitful collaboration! — Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) November 6, 2024

Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε επίσης ο Πολωνός πρωθυπουργός Αντρέι Ντούντα.

«Συγχαρητήρια, κ. Πρόεδρε Ντόλαντ Τραμπ!», έγραψε ο Ντούντα στην πλατφόρμα Χ. «Τα καταφέρατε!».

Congratulations, Mr. President @realDonaldTrump! You made it happen! 👏👏👏🇵🇱🤝🇺🇸 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 6, 2024

«Συγχαρητήρια στον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ @realDonaldTrump. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας καθοδηγεί», έγραψε στην ανάρτηση του ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγιμπ Μπουκέλε στο Χ.

Congratulations to the President-Elect of the United States of America, @realDonaldTrump 🇺🇸 May God bless and guide you. pic.twitter.com/kl1lr0Dwv4 — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 6, 2024

«Η μεγαλύτερη επιστροφή στην πολιτική ιστορία των ΗΠΑ! Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο @realDonaldTrump για την τεράστια νίκη του. Μια πολύ αναγκαία νίκη για τον κόσμο!»δήλωσε ο Oύγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν

The biggest comeback in US political history! Congratulations to President @realDonaldTrump on his enormous win. A much needed victory for the World! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο χαρακτήρισε τον Τραμπ νικητή των προεδρικών εκλογών, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Η Ευρώπη πρέπει να πάρει την τύχη της στα χέρια της μετά την πιθανή νίκη του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ», αντέδρασε σήμερα το πρωί η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης.

«Αυτό για το οποίο πρέπει να αναρωτηθούμε δεν είναι τι θα κάνουν οι ΗΠΑ, αλλά τι είναι ικανή να κάνει η Ευρώπη. Σε έναν συγκεκριμένο αριθμό τομέων που είναι απολύτως σημαντικοί, την άμυνα, την επαναβιομηχανοποίηση, την απανθρακοποίηση, πρέπει να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας», δήλωσε η Μοντ Μπρεζόν στο RTL, υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση αυτή δίδεται ανεξάρτητα με το ποιος θα είναι ο νικητής των αμερικανικών εκλογών.

Η Κίνα δήλωσε σήμερα πως ελπίζει σε μια «ειρηνική συνύπαρξη» με τις ΗΠΑ τη στιγμή που ο Ντοναλντ Τραμπ φαίνεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις, να βρίσκεται προ των πυλών του Λευκού Οίκου.

«Θα συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε και να διαχειριζόμαστε τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ με βάση τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της ειρηνικής συνύπαρξης και της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ, σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.