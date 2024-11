Έντονη είναι η φημολογία που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες γύρω από την βεβαρυμμένη υγεία του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας από το 1989, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε διεθνή ΜΜΕ, έχει πέσει σε κώμα εδώ και μερικές ημέρες. Ειδικότερα, δημοσιεύματα από την Αμερική και συγκεκριμένα οι New York Times αναφέρουν πως ο Χαμενεΐ είναι «βαριά άρρωστος» και είναι πολύ πιθανό, να αναλάβει σύντομα τη θέση του, ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Μάλιστα από τον περασμένο Σεπτέμβριο το Ιράν έχει επιλέξει ως διάδοχό του 85χρονου Αλί Χαμενεΐ, τον γιο του Μοτζτάμπα.

Ανεξάρτητο αγγλόφωνο σάιτ του Ιράν, το Iran International, σε δημοσίευμα του αναφέρει επίσης πως ο Μοτζτάμπα μπορεί να αναλάβει το ρόλο ακόμη και πριν από το θάνατο του πατέρα του, ο οποίος φέρεται να πάσχει από βαριά ασθένεια.

Ρωσικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Χαμενεΐ έχει πέσει σε κώμα, καθώς και ότι στο Ιράν υπάρχει μια έντονη ανησυχία για την επόμενη ημέρα, σε μια περίοδο που η χώρα έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα με τη Δύση.

Numerous Iranian and Israeli accounts are posting rumours that Supreme Leader Ali Khamenei is in a coma.

A few weeks ago, in late October, there were reports of the Ayatollah being ‘seriously’ as the country looks for his second oldest son to be his successor. pic.twitter.com/dJmA32TYWa

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 16, 2024