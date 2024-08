Δημοσιογράφος που εργάζεται για πολλά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων είναι και το Γαλλικό Πρακτορείο και το τουρκικό Anadolu, συνελήφθη στη βόρεια Συρία, μια περιοχή που ελέγχεται από φιλοτουρκικές οργανώσεις, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο Μπακρ αλ Κάσεμ συνελήφθη για άγνωστο λόγο από την τοπική στρατονομία, που υπάγεται στις φιλοτουρκικές οργανώσεις. Η σύζυγός του, η δημοσιογράφος Ναμπίχα Τάχα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι συνελήφθησαν μαζί τη Δευτέρα στην πόλη Αλ Μπαμπ, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, όπου κατοικούν. Επέστρεφαν με το αυτοκίνητό τους αφού έκαναν ρεπορτάζ.

«Εμένα με άφησαν λίγο αργότερα, όμως ο σύζυγός μου παραμένει υπό κράτηση», πρόσθεσε η Τάχα, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει τους λόγους της σύλληψης, ούτε το πού κρατείται ο Κάσεμ.

Οι τοπικές αρχές κατέσχεσαν τα τηλέφωνά τους, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις κάμερες του Κάσεμ όταν ερεύνησαν, αργότερα, το σπίτι του ζεύγους.

Το Παρατηρητήριο, που εδρεύει στη Βρετανία αλλά διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, υποστηρίζει ότι ο δημοσιογράφος ξυλοκοπήθηκε από την τοπική στρατονομία και τις τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο επικεφαλής της «προσωρινής κυβέρνησης» της περιοχής, ο Αμπντουραχμάν Μουστάφα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η σύλληψη του Κάσεμ «συνδέεται με την ελευθερία του Τύπου» και ότι η υπόθεσή του «θα εξεταστεί το συντομότερο δυνατόν».

Ο Μπακρ αλ Κάσεμ ξεκίνησε να εργάζεται το 2018 για το Γαλλικό Πρακτορείο και έκανε πολλά ρεπορτάζ για τον πόλεμο στη Συρία. Κάλυψε επίσης τον φονικό σεισμό του 2023, όταν και ο ίδιος έχασε 17 μέλη της οικογένειάς του. Εργάζεται επίσης για το τουρκικό πρακτορείο Anadolu και για τοπικά συριακά μέσα ενημέρωσης.

«Καλούμε τις τοπικές αρχές της βόρειας Συρίας να απελευθερώσουν αμέσως τον ανταποκριτή μας Μπακρ αλ Κάσεμ και να του επιτρέψουν να ξαναρχίσει ελεύθερα τη δουλειά του», είπε η αρχισυντάκτρια του Γαλλικού Πρακτορείου Σοφί Ιέ.

