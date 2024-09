Φορτηγό προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τραυμάτισε άλλους 20 πέφτοντας πάνω σε μπαρ αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή στην Άσουα, παραθαλάσσια κοινότητα της Δομινικανής Δημοκρατίας, ενημέρωσαν οι τοπικές αρχές το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του κέντρου δημόσιας υγείας στην Άσουα, τον Τζόελ Μοντάνιο, ο οδηγός του φορτηγού, που βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς, «έχασε τον έλεγχο» του οχήματος.

#BREAKING : At least 10 dead and 17 injured after a truck hit an entertainment center in Azua, south of the Dominican Republic.#DominicanRepublic #accident#RoadAccident #Dominic #Republic pic.twitter.com/Wy3rW9rrwf

— Indian Observer (@ag_Journalist) September 1, 2024