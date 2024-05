Ο επικεφαλής των αρχών στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία από την Ουκρανία το 2014, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη μέσω Telegram ότι ουκρανική πυραυλική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε δυο αμάχους κοντά στην πρωτεύουσά της, τη Συμφερόπολη.

🚨Update: NATO backed Ukrainian forces launch a battery of ATACMS Missiles at Crimea!! NATO has continued to direct and guide Ukrainian attacks on Crimea and Russian territories! pic.twitter.com/qhUQH6KzRr

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— US Civil Defense News (@CaptCoronado) May 23, 2024