Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 18 τραυματίστηκαν όταν ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στην ταράτσα ενός εμπορικού κτηρίου στη Νότια Καλιφόρνια την Πέμπτη, ανακοίνωσε η αστυνομία.

🚨🇺🇸 Tragic news from Fullerton, CA: A small plane crashed into a commercial building near Fullerton Municipal Airport today, resulting in 2 fatalities and 18 injuries. The cause of the crash is under investigation. pic.twitter.com/8sw5HPgRuW ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — The Raven (@the_raven28) January 3, 2025

Small aircraft crashing into a building this afternoon in Fullerton, CA. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Law enforcement says there’s an “unknown number of casualties”. The building is being evacuated. #fullerton #breaking #California #planecrash pic.twitter.com/x7Ag3BOj67 — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) January 3, 2025 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

NEW: At least 2 deceased in Fullerton plane crash, 18 injured, according to California police. pic.twitter.com/4CivQHagFz — PeakPerspective (@PeakPrspective) January 3, 2025

«Η αστυνομία έλαβε αναφορά για τη συντριβή στην πόλη Φούλερτον της κομητείας Όραντζ», δήλωσε η Κρίστι Γουέλς, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Φούλερτον.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και έδωσαν μάχη με την πυρκαγιά που ξέσπασε ενώ εκκένωσαν τις γύρω επιχειρήσεις, δήλωσε η Γουέλς.

“Plane crash near Fullerton Airport leaves 2 dead and 18 people injured” – CBS San Francisco #SmartNews https://t.co/hGY4zJzmR9 — Sandra Rodkey (@SandraRodkey) January 3, 2025

Η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές στην αποθήκη, η οποία φαίνεται ότι περιείχε ραπτομηχανές και υφασμάτινα είδη.

No it’s not a terrorist attack! It’s just a small Cessna single engine that accidentally and unfortunately crashed into a business about a mile from Fullerton airport in Southern California. https://t.co/AOgr1dlFQS pic.twitter.com/pY09rRgu7s — B. Wilkins lll 🇺🇸 𓃠 (@ScummyMummy511) January 2, 2025

Το αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στο δημοτικό αεροδρόμιο Fullerton, ένα αεροδρόμιο γενικής αεροπορίας στην κομητεία Orange που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από τη Disneyland. Διαθέτει έναν διάδρομο προσγείωσης και ένα ελικοδρόμιο. Η Metrolink, μια περιφερειακή σιδηροδρομική γραμμή, βρίσκεται κοντά και πλαισιώνει μια κατοικημένη γειτονιά και κτίρια εμπορικών αποθηκών.