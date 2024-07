Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και άλλοι έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα στο Σάουθπορτ της βορειοδυτικής Αγγλίας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Για την επίθεση έχει συλληφθεί ένας 17χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι εννέα από τους τραυματίες είναι παιδιά και τα έξι από αυτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Κρίσιμη θεωρείται επίσης η κατάσταση και των δύο ενήλικων τραυματιών, σύμφωνα με τη Σερένα Κένεντι, την εκπρόσωπο της αστυνομίας του Μέρσεϊσάιντ.

Νωρίτερα οι αρχές ανέφεραν ότι τα κίνητρα του δράστη παραμένουν αδιευκρίνιστα και ότι η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατία.

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ ανακοίνωσε ότι κλήθηκε μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι από άνδρα στις 11.50 το πρωί, τοπική ώρα. Ο άνδρας συνελήφθη από ένοπλους αστυνομικούς. Δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για τους πολίτες, συμπλήρωσε.

«Φρικτές και βαθιά σοκαριστικές ειδήσεις φτάνουν από το Σάουθπορτ. Οι σκέψεις μου βρίσκονται σε όλους όσους επηρεάστηκαν», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ με ανάρτηση στο X. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ταχεία ανταπόκρισή τους. Ενημερώνομαι καθώς εξελίσσεται η κατάσταση», συμπλήρωσε.

Η διοίκηση του παιδιατρικού νοσοκομείου Alder Hey τόνισε ότι χαρακτήρισε το περιστατικό «μείζονος σημασίας συμβάν» και ότι το τμήμα επειγόντων περιστατικών του δέχεται μεγάλο αριθμό τραυματιών, ζητώντας από γονείς να φέρνουν τα παιδιά τους μόνο αν είναι επείγον.

Police have declared a “major incident” in Southport after reports of a stabbing and a “number of reported casualties”

A knife has been seized and a man has been detained, according to Merseyside Police.

Latest: https://t.co/Ne4aS85JNA

📺 Sky 501, Virgin 602 and Freeview 233 pic.twitter.com/EzVWJdbGIV

— Sky News (@SkyNews) July 29, 2024