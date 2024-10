Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ανακήρυξε επίσημα χθες Κυριακή νεκρούς δυο χειριστές που αγνοούνταν μετά τη συντριβή αεροσκάφους ηλεκτρονικού πολέμου κατά τη διάρκεια συνηθισμένης εκπαιδευτικής πτήσης στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, σε ορεινή περιοχή στην πολιτεία Ουάσιγκτον.

«Με βαριά καρδιά, μοιραζόμαστε (σ.σ. την είδηση) της απώλειας των δυο αγαπημένων μας πιλότων», ανέφερε αξιωματικός του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, ο Τίμοθι Γουορμπέρτον. Η «προτεραιότητα» πλέον είναι να προσφερθεί φροντίδα και υποστήριξη «στις οικογένειες των πεσόντων αεροπόρων», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

#UPDATE The #US #Navy pronounced the two (2) crewmembers of an EA-18G Growler electronic warfare aircraft that went missing, deceased; #crash site discovered apparently Wednesday, but recovery of remains problematic due to terrain. #Americas 🔎

SOURCE: https://t.co/a6WaMz5RJT https://t.co/N82aVyscd6 pic.twitter.com/TT8FijsuW9

— OSINTEL101 (@osintel101) October 21, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ