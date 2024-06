Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έδεσαν και περιέφεραν έναν τραυματία Παλαιστίνιο πάνω στο καπό ενός στρατιωτικού τζιπ μετά από μια επιδρομή το Σάββατο (22/6) στην Τζενίν, κατεχόμενη πόλη στη Δυτική Όχθη.

Βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύεται από το Reuters δείχνει έναν Παλαιστίνιο κάτοικο της Τζενίν, τον Μουτζάχεντ Αζμί, δεμένο πάνω στο καπό του τζιπ, καθώς το τελευταίο περνάει δίπλα από δύο ασθενοφόρα.

IDF soldiers tied a wounded Palestinian to the bumper of a military jeep and used him as a human shield pic.twitter.com/e6l1Nl2Eck

— Koba (@Roberto05246129) June 22, 2024

