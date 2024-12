Νέες ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής και ενόπλους σημειώθηκαν χθες Κυριακή στην περιφέρεια του καταυλισμού προσφύγων της Τζενίν, όπου η κατάσταση παραμένει τεταμένη, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Από το πρωί της Πέμπτης, στην Τζενίν, πόλη στα όρια της οποίας εκτείνεται καταυλισμός προσφύγων, επικρατεί πυρετώδης κατάσταση, αφού ομάδα ενόπλων άρπαξε δύο οχήματα της Παλαιστινιακής Αρχής και έκανε παρέλαση κραδαίνοντας όπλα σε δρόμους στον καταυλισμό, ανεμίζοντας λάβαρα του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Χθες ακούστηκαν πυρά στην πόλη νωρίς το απόγευμα, παρά τις προσπάθειες των Αρχών για να υπάρξει αποκλιμάκωση, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο.

Αξιωματούχοι των δυνάμεων ασφαλείας συνεδρίασαν χθες στην έδρα των τοπικών αρχών στην Τζενίν, παρόντος του υπουργού Εσωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, με σκοπό να κατευναστεί η ένταση, σύμφωνα με τον στρατηγό Ανουάρ Ρατζάμπ, εκπρόσωπο των δυνάμεων ασφαλείας της Αρχής.

Οι ανταλλαγές πυρών προκάλεσαν ζημιές. Προχθές Σάββατο το βράδυ, εκδηλώθηκε φωτιά σε κτήριο του νοσοκομείου της Τζενίν έπειτα από ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και ενόπλους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Hamas and Palestinian Islamic Jihad terrorists bombed a hospital last night, in Jenin (West Bank) using IEDs, during clashes with Palestinian Authority forces.

One of the emergency rooms was completely destroyed by fire.

Have you seen any condemnations from Amnesty, the Squad,… pic.twitter.com/8zJM612kUh

— Hen Mazzig (@HenMazzig) December 8, 2024