«Με βάση την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή του μηχανισμού Διευκόλυνσης της Ουκρανίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διεξάγει κάθε χρόνο συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή της Διευκόλυνσης με σκοπό την παροχή καθοδήγησης. Εάν χρειαστεί, σε δύο χρόνια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καλέσει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για επανεξέταση στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου», αναφέρει το κείμενο των συμπερασμάτων στο οποίο κατέληξαν οι 27 ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύνοδο Κορυφής.

Αφού κάμφθηκαν οι αντιστάσεις του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, η Ουκρανία θα λάβει τη βοήθεια των 50 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Νωρίτερα, στην ανάρτησή του, στο Twitter, ο Σαρλ Μισέλ έγραψε: «Εχουμε συμφωνία. Ενότητα. Και οι 27 ηγέτες συμφώνησαν σε ένα επιπλέον πακέτο στήριξης 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό κλειδώνει σταθερή, μακροπρόθεσμη, προβλέψιμη χρηματοδότηση για την Ουκρανία. Η ΕΕ αναλαμβάνει την ηγεσία και την ευθύνη για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Ξέρουμε τι διακυβεύεται».

We have a deal. #Unity

All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.

This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.

EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024