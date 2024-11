Αμερικανικά βομβαρδιστικά B-52 έφθασαν στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, την επομένη της αναγγελίας από το Πεντάγωνο πως θα αναπτύξει περισσότερα στρατιωτικά μέσα για την «υπεράσπιση του Ισραήλ» κι εν είδει προειδοποίησης στο Ιράν.

«Στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 από τη βάση Μάινοτ της Πολεμικής Αεροπορίας (σ.σ. Βόρεια Ντακότα) έφθασαν στον τομέα ευθύνης του CENTCOM», του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με λακωνική ανάρτησή του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

B-52 Stratofortress strategic bombers from Minot Air Force Base’s 5th Bomb Wing arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/6mDs4n5G2u

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 2, 2024