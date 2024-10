Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έφτασε απόψε στην Αίγυπτο, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο IRNA, μια πρώτη επίσκεψη στη χώρα αυτή τα τελευταία σχεδόν 12 χρόνια από έναν επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται σε μια χρονική περίοδο που το Ιράν αυξάνει τις διπλωματικές διαβουλεύσεις στην προσπάθειά του να κατευνάσει τις περιφερειακές εντάσεις, μετά τα πλήγματα εναντίον του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου, τα οποία πλέον εγείρουν φόβους για αντίποινα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🇮🇷🇪🇬Iran’s FM Araghchi arrives in Cairo, Egypt

The first visit by an Iranian foreign minister to Egypt in almost 12 years. #Iran #egypt pic.twitter.com/mZQzpw6NWh

— 1cananews (@1cananews) October 16, 2024