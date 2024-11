Το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την Τετάρτη (27/11), μετά τις 10 το πρωί, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε τη στιγμή που οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έφτασαν στον ποταμό Λιτανί, αποκόπτοντας πλήρως το νότιο τμήμα του Λιβάνου από την υπόλοιπη χώρα.

Αυτό είχε να συμβεί από το 2000.

Το διάγγελμα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έρχεται μετά τη συνεδρίαση, νωρίτερα σήμερα, του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ, με θέμα το αμερικανικό σχέδιο για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο με την Χεζμπολάχ.

