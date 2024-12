Φόβους για χιλιάδες νεκρούς εκφράζουν οι Αρχές του νησιού Μαγιότ στον Ινδικό Ωκεανό μετά από το πέρασμα του κυκλώνα Σίντο.

Σύμφωνα με τον νομάρχη της υπερπόντιας κτήσης της Γαλλίας, Φρανσουά Ξαβιέ Μπιοβίλ: «Νομίζω ότι υπάρχουν μερικές εκατοντάδες νεκροί, ίσως φτάσουμε κοντά στους χίλιους, ακόμη και χιλιάδες… δεδομένης της βίας αυτού του γεγονότος».

Ωστόσο, δήλωσε ότι είναι προς το παρόν «εξαιρετικά δύσκολο» να υπάρξει ακριβής αριθμός.

Ολόκληροι οικισμοί ισοπεδώθηκαν, όταν ο κυκλώνας Chido έφερε ανέμους με ταχύτητα άνω των 225 χιλιομέτρων την ώρα, με τους φτωχότερους που ζουν σε πρόχειρα καταφύγια να πλήττονται ιδιαίτερα σκληρά.

Τα σωστικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένων ενισχύσεων από τη Γαλλία, χτενίζουν τα συντρίμμια, αναζητώντας επιζώντες.

Οι εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές – με κατεστραμμένα καλώδια μεταφοράς ρεύματος και αδιάβατους δρόμους – δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης.

Ορισμένοι από τους 320.000 κατοίκους της Μαγιότ δήλωσαν ότι αγωνίζονται με σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και καταφύγιο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει συνεδρίασης με θέμα την κατάσταση στη Μαγιότ σήμερα στις 18:00 (τοπική ώρα, 19:00 ώρα Ελλάδας).

Οι παραιτηθέντες υπουργοί της Γαλλίας των Εσωτερικών και των Υπερπόντιων Εδαφών, οι Μπρινό Ρεταγιό και Φρανσουά- Νοέλ Μπιφέ αντίστοιχα, αναμένεται να μεταβούν αργότερα σήμερα στη Μαγιότ, το πιο φτωχό έδαφος της Γαλλίας, μετά το πέρασμα του κυκλώνα Σίντο, του ισχυρότερου που έχει πλήξει το νησί εδώ και 90 χρόνια.

Ο τελικός απολογισμός των νεκρών θα είναι «πολύ δύσκολο» να καθοριστεί διότι, με βάση τη μουσουλμανική παράδοση που ακολουθείται στη Μαγιότ, οι νεκροί θάβονται «μέσα σε 24 ώρες», εξήγησε ο νομάρχης του νησιού Φρανσουά – Ξαβιέ Μπιεβίλ.

Εξάλλου οι παράτυποι μετανάστες που ζουν στο νησί – το οποίο επισήμως έχει περίπου 320.000 κατοίκους– ξεπερνούν τις 100.000, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, γεγονός που καθιστά δύσκολη την καταμέτρηση των νεκρών.

Με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα μεγαλύτερη των 220 χιλιομέτρων την ώρα ο κυκλώνας Σίντο έπληξε το Σάββατο το μικρό αρχιπέλαγος, το ένα τρίτο του πληθυσμού του οποίου ζει σε αυτοσχέδια καταλύματα τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Καλύβες και στέγες παρασύρθηκαν από τον άνεμο, δέντρα ξεριζώθηκαν … οι κάτοικοι που παρέμειναν κλεισμένοι σε καταφύγια κατά το πέρασμα του κυκλώνα, όταν βγήκαν ανακάλυψαν σκηνές χάους. Σε όλο το νησί πολλοί δρόμοι δεν είναι προσπελάσιμοι, ενώ και οι τηλεπικοινωνίες έχουν διακοπεί.

Αεροπορική και ναυτική γέφυρα έχει δημιουργηθεί από το γαλλικό νησί Ρεϊνιόν, που απέχει 1.400 χιλιόμετρα από τη Μαγιότ, για την αποστολή υλικών, εξοπλισμού, ιατρικού προσωπικού και διασωστών. Συνολικά 800 μέλη της πολιτικής προστασίας έχουν σταλεί για ενισχύσεις όπως και ένα νοσοκομείο εκστρατείας και εξοπλισμός για επικοινωνία μέσω δορυφόρου.

Οι διασώστες αναμένουν να εντοπίσουν πολλά θύματα στα συντρίμμια των παραγκουπόλεων, κυρίως στην πρωτεύουσα Μαμουτζού, όπως δήλωσε ο δήμαρχός της Αμπντιλουαχεντού Σουμάιλα.

Ομάδες «έχουν αρχίσει να εργάζονται για να ανοίξουν τον δρόμο προς τις απομακρυσμένες περιοχές», όπου «ελπίζουμε να βρούμε επιζώντες», πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ διευκρίνισε ότι έχει λάβει «πολλές εκκλήσεις για βοήθεια».

Ο πύργος ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μαγιότ έχει υποστεί σοβαρές και ζημίες και «στην καλύτερη περίπτωση» θα μπορέσει να λειτουργήσει ξανά «σε δέκα ημέρες» για τις εμπορικές πτήσεις, όπως δήλωσε πηγή της νομαρχίας στο AFP.

Στο μεταξύ η κατάσταση του συστήματος υγείας στη Μαγιότ είναι «πολύ άσχημη, με το νοσοκομείο να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και άλλα ιατρικά κέντρα να είναι εκτός λειτουργίας», δήλωσε σήμερα η υπουργός Υγείας της Γαλλίας Ζενεβιέβ Ναριεσέκ.

«Το νοσοκομείο έχει υποστεί ζημιές από μεγάλο όγκο νερού», εξήγησε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2, ενώ πρόσθεσε ότι σοβαρά προβλήματα υπάρχουν κυρίως «στα τμήματα χειρουργείων, ανάνηψης, επειγόντων και στη γυναικολογική κλινική». Παρά ταύτα, το νοσοκομείο εξακολουθεί να λειτουργεί εν μέρει.

Πολλοί μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα που ζουν σε παραγκουπόλεις δεν πήγαν στα καταφύγια που είχε ορίσει η νομαρχία, «πιστεύοντας ότι επρόκειτο για παγίδα και ότι θα προσπαθούσαμε (…) να τους συγκεντρώσουμε εκεί για να τους οδηγήσουμε εκτός συνόρων», δήλωσε ο πρώην νοσηλευτής Ουσενί Μπαλαχασί.

Πολλοί πληγέντες έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας που έχουν συστήσει οι αρχές, σύμφωνα με τη Σαλαμά Ραμιά, γερουσιάστρια της Μαγιότ. «Όμως δυστυχώς δεν υπάρχει νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, η πείνα αρχίζει να αυξάνεται», προειδοποίησε μιλώντας στο BFMTV.

