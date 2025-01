Απόκοσμές εικόνες και βίντεο, από τις τραγικές στιγμές που βιώνουν άνθρωποι και ζώα τα τελευταία 24ωρα στην πολιτεία του Λος Άντζελες, προσπαθώντας να επιβιώσουν από την πύρινη λαίλαπα που κατακαίει τα πάντα στο πέρασμα της έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα. Πραγματικά οι στιγμές που καταγράφονται ακολούθως είναι συγκλονιστικές και δεν μπορεί να τις χωρέσει ανθρώπου νους. Τίποτε δεν θυμίζει πλέον, τη λαμπερή πόλη του Λ.Α., καθώς τα πάντα μετατρέπονται σε στάχτες, και η αγωνία για την επιβίωση κορυφώνεται.

Στο πρώτο σπαραξικάρδιο βίντεο, διακρίνουμε ένα μικρό ελαφάκι, που προσπαθεί όντας αποπροσανατολισμένο να ξεφύγει μέσα από τις φλόγες που το έχουν περικυκλώσει.

Heartbreaking, Baby deer try to escape Los Angeles fires pic.twitter.com/ZTS1ikRP7n — Nature Vibes (@Naturefy521) January 9, 2025

Στο δεύτερο βίντεο, η λήψη μέσα από αεροπλάνο που πετάει πάνω από το Λος Άντζελες, αποτυπώνει το μέγεθος της ασύλληπτης καταστροφής, από την πυρκαγιά που κατακαίει χωρίς έλεος τα πάντα.

Looks like there's a war zone going on in Los Angeles, California pic.twitter.com/ouhTUFrvNU — Nature Vibes (@Naturefy521) January 9, 2025

Πανικόβλητοι οι πολίτες του Λος Άντζελες, απομακρύνονται μέσα από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες από τις εστίες τους, προκειμένου να σώσουν τη ζωή τους αφήνοντας πίσω τους τις περιουσίες τους.

Los Angeles, California seems to be from another planet pic.twitter.com/xmv1OU3QOJ — Nature Vibes (@Naturefy521) January 8, 2025

Οι πυροσβέστες έχουν μόλις διασώσει την γάτα ενός κατοίκου και του την παραδίδουν, με τον ίδιο να κλαίει από χαρά για τη διάσωση του ζωντανού του.

LAFD rescues cat from burning home in Los Angeles and owner reacts afterward pic.twitter.com/UCQZ44ZCPc — Nature Vibes (@Naturefy521) January 8, 2025

Ο ανθρωπισμός σε όλο του το μεγαλείο. Η αγωνία του νεαρού κατοίκου, βλέποντας τον λαγό να τρέχει για να σωθεί από τις φλόγες και η στιγμή που καταφέρνει να πάρει στην αγκαλιά του το μικρό ζώο και να το διασώσει…

Ένα ακόμη βίντεο -ντοκουμέντο, από πολίτες που οδηγούν τα αυτοκίνητα τους μέσα στην πύρινη κόλαση του Λος Άντζελες, προσπαθώντας να εκκενώσουν τις περιοχές που καταστρέφει η πύρινη λαίλαπα.