Οι αρχές του Νταγκεστάν ανακοίνωσαν πως υπάρχουν τραυματίες μετά την εισβολή πλήθους εχθρικού έναντι των Εβραίων στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας προς αναζήτηση επιβατών πτήσης από το Τελ Αβίβ.

🚨FOOTAGE: Additional Video has been released from the Riots earlier tonight at #Makhachkala International Airport in #Dagestan, #Russia

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Dagestan health authorities report that 20 people were injured in incidents

Source: Al Arabiya pic.twitter.com/6X3mlL7q6o

— Ayaz Khan (@AyazKhan244) October 29, 2023