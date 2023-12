Εκατοντάδες άνθρωποι κατέβηκαν χθες, Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, το βράδυ στους δρόμους του Τελ Αβίβ για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο τριών ομήρων που σκοτώθηκαν κατά λάθος από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από την ισραηλινή τηλεόραση δείχνουν μεγάλα πλήθη να συγκεντρώνονται στο κέντρο του Τελ Αβίβ και να αποκλείουν κεντρική αρτηρία. Αυτοί αξίωσαν να αναλάβει δράση η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Με πανό, πλακάτ και πόστερ με τα ονόματα και τις φωτογραφίες πολλών άλλων ομήρων, οι διαδηλωτές έκαναν πορεία κατευθυνόμενοι προς το αρχηγείο του ισραηλινού στρατού. Όπως μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet, αυτοί έριξαν κόκκινη μπογιά στον δρόμο. «Ο χρόνος τους εξαντλείται! Φέρτε τους σπίτι τώρα», φώναζαν οι διαδηλωτές.

Following news that Israel killed 3 captives in Shujaiya, families of captives and supporters hold emergency protest outside military HQ in Tel Aviv demanding Netanyahu make an immediate deal with Hamas.

“All of them now!”

“Today we learned what happens when there is no deal”… pic.twitter.com/FzeqUXl9IJ

— Dan Cohen (@dancohen3000) December 15, 2023