Σε κατάπαυση του πυρός στην πόλη Μανμπίζ, συμφώνησαν, όπως έγινε γνωστό, οι Κούρδοι της Συρίας που υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι Σύροι αντάρτες που έχουν την στήριξη της Τουρκίας.

Ο διοικητής των SDF Μαζλούμ Άμπντι δήλωσε τα ξημερώματα ότι συμφωνήθηκε εκεχειρία προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία των αμάχων.

General Mazloum of SDF: “As our fighters in the city of #Manbij continue their resistance to halt the expansion of attacks west of the #Euphrates River, we have reached a ceasefire agreement in Manbij through U.S. mediation to ensure the safety and security of civilians.

The… pic.twitter.com/SoAdUra50Z

— Mutlu Civiroglu (@mutludc) December 10, 2024