Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς το πρωί στο κέντρο του Κιέβου, της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, έπειτα από συναγερμό για επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας με πυραύλους και drones, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο δημοσιογράφος μετέδωσε πως άκουσε κάπου δέκα εκρήξεις από τις 05:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και μετά, καθώς και πυρά της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε μέσω Telegram πως «συντρίμμια πυραύλων» κατέπεσαν σε συνοικίες της πόλης, ειδικά σε πολυκατοικίες και σε άλλα κτήρια, τονίζοντας πως τουλάχιστον ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας βρίσκεται στις φλόγες, όπως και «οχήματα».

Νωρίτερα, διαβεβαίωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα έχει αναλάβει δράση για να αποκρούσει την επιδρομή.

Ο πιο πρόσφατος ευρείας κλίμακας βομβαρδισμός της ουκρανικής πρωτεύουσας από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είχε επιχειρηθεί στα τέλη Ιανουαρίου.

Kyiv subway right now. Russian massive missile attack is ongoing with both cruise and ballistic missiles. Loud explosions were heard even in the subway. pic.twitter.com/YZefim30HM

— Oksana Parafeniuk (@Oks_Parafeniuk) March 21, 2024