Έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής τεκίλας της Jose Cuervo στο κεντρικό Μεξικό στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε εργαζομένους κι εξώθησε τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα τουρίστες από την περιοχή, στον δήμο Τεκίλα, από όπου έλκει το όνομά του το οινοπνευματώδες ποτό, είδος μεσκάλ, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τρίτη.

Ο Βίκτορ Ούγο Ρολδάν, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στην πολιτεία Χαλίσκο, ανέφερε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως σημειώθηκε έκρηξη σε δεξαμενή χωρητικότητας 500.000 λίτρων στη μονάδα που προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε από το προσωπικό της μονάδας.

Κατέρρευσαν άλλες δυο δεξαμενές στο εργοστάσιο, που διαχειρίζεται η Becle, η παραγωγός της μεγαλύτερης ποσότητας τεκίλας στον κόσμο.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων του δυστυχήματος στο εργοστάσιο Ροχένια, προσθέτοντας πως αρκετοί ακόμη εργαζόμενοι τραυματίστηκαν.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν πως η έκρηξη στη δεξαμενή προκάλεσε πυρκαγιά σε άλλες τρεις.

