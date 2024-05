Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 17 Μαΐου, στη Στρατιωτική Ακαδημία Επικοινωνιών Μπουντιόνι, στην Αγία Πετρούπολη, μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το κρατικό πρακτορείο RIA επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τους οποίους, ένας κάτοικος ανέφερε μια έκρηξη στη στρατιωτική ακαδημία.

Σύμφωνα με το Baza, ένα κανάλι στο Telegram που συνδέεται με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν.

St.Petersburg, Russia ❗

This evening an explosion 💥 occurred on the territory of the Budyonny Academy of Communications. The incident occurred around 20:25. There are different versions, some reported that training ammunition exploded, other media reported a drone attack. The… pic.twitter.com/xQBCMVargs

— LX (@LXSummer1) May 17, 2024

