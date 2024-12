Μαφιόζικη εν ψυχρώ εκτέλεση του Μπράιαν Τόμσον, διευθύνοντος συμβούλου της κορυφαίας ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας, της United Health Group, έλαβε χώρα στο κέντρο του Μανχάταν.

Ο Μπράιαν Τόμσον δέχθηκε πυροβολισμούς έξω από ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη το πρωί της Τετάρτης, 4 Δεκεμβρίου. Ο Τόμσον πυροβολήθηκε στο στήθος και το πόδι λίγο πριν η United Healthcare, η ασφαλιστική εταιρεία με έδρα τη Μινεσότα, πραγματοποιήσει την ετήσια συνάντηση επενδυτών της.

🚨BREAKING 🚨

UnitedHealth CEO Brian Thompson fatally shot outside the Manhattan Hilton Hotel in New York City……!

Why do you think there is more crime in America….?#America#UnitedHealth#BrianThompson#UnitedNations@Shivam_Ayodhyapic.twitter.com/XpEEx5i5JE

— Shivam Upadhyay (@Shivam_Ayodhya) December 4, 2024