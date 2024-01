Μαχητές προσκείμενοι στο Ιράν εκτόξευσαν χθες Σάββατο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον βάσης στην οποία σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), κάνοντας λόγο για έναν Ιρακινό στρατιώτη τραυματία και πιθανούς τραυματισμούς Αμερικανών στρατιωτικών.

«Περί τις 18:30 (σ.σ. ώρα Βαγδάτης· 17:30 ώρα Ελλάδας) την 20ή Ιανουαρίου εκτοξεύθηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι και ρουκέτες από μαχητές υποστηριζόμενους από το Ιράν εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Άσαντ, στο δυτικό Ιράκ», ανέφερε η CENTCOM μέσω X (του πρώην Twitter).

Πρόσθεσε πως «τουλάχιστον ένας Ιρακινός στρατιώτης τραυματίστηκε» και ότι Αμερικανοί στρατιώτες εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν υπέστησαν διάσειση ή εγκεφαλικά τραύματα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «οι περισσότεροι» από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Iranian-backed Militants Attack Al-Assad Airbase, Iraq

At approximately 6:30 p.m. (Baghdad time) time Jan. 20, multiple ballistic missiles and rockets were launched by Iranian-backed militants in Western Iraq targeting al-Assad Airbase. Most of the missiles were intercepted by… pic.twitter.com/rYaNrRdRtu

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 20, 2024