Ελικόπτερο Mil Mi-8 του υπουργείου αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ρωσίας με τρεις επιβαίνοντες συνετρίβη σε λίμνη στη βόρεια ομόσπονδη δημοκρατία Καρέλια, ανακοίνωσε το υπουργείο σήμερα, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη υποβρύχιες έρευνες.

Το ελικόπτερο εκτελούσε «εκπαιδευτική πτήση», ανέφερε το υπουργείο μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως το πλήρωμα ήταν ιδιαίτερα «έμπειρο», είχε «χιλιάδες ώρες πτήσης».

