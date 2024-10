Ρώσος στρατιώτης σκοτώθηκε και συνάδελφός του τραυματίστηκε σε επίθεση αγνώστων εναντίον οχηματοπομπής των ενόπλων δυνάμεων στην Τσετσενία χθες Πέμπτη, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά ΜΜΕ.

Άγνωστοι στοχοποίησαν οχηματοπομπή σε προάστιο του Γκρόζνι, της πρωτεύουσας της επαρχίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Άγνωστοι επιτέθηκαν εναντίον στρατιωτικής οχηματοπομπής σε προάστιο του Γκρόζνι», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το τοπικό απόσπασμα της Εθνικής Φρουράς.

«Στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε», συνέχισε το πρακτορείο. «Λήφθηκαν μέτρα για να βρεθούν και να συλληφθούν οι δράστες», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Ρωσία ενεπλάκη σε σειρά πολυαίμακτων πολέμων στην Τσετσενία τα χρόνια του 1990 και του 2000. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εντέλει εξάλειψαν οργανώσεις ανταρτών που επιδίωκαν την απόσχιση της επαρχίας με μουσουλμανικό πληθυσμό από τη Ρωσία και το Κρεμλίνο κατηγορούσε πως διέπρατταν επιθέσεις σ’ όλη τη χώρα.

BREAKING 🚨 A Rosvgardia convoy was ambushed in Chechenya in Churt-togi ( Petropavlovskaya village ) in the Grozny district.

According to the information, a military Ural, in which there were employees of the occupation structures, was shot. Three employees were presumably… pic.twitter.com/iF0mzCMiPv

— PS01 △ (@PStyle0ne1) October 24, 2024