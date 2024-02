Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός πυροβολισμών σε αποβάθρα σταθμού του μετρό της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Σύμφωνα με ΜΜΕ, ένας ή δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ χθες το απόγευμα εναντίον επιβατών που περίμεναν συρμό στην αποβάθρα σταθμού στη συνοικία Μπρονξ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο σταθμός, ο Mount Eden Avenue, είναι υπαίθριος, με τις σιδηροτροχιές υπερυψωμένες, και πλάνα από drone κατέγραψαν ακινητοποιημένο συρμό και αστυνομικούς με πολιτικά να εργάζονται στην αποβάθρα.

Eyewitnesses say they heard more than 10 shots.

A teenager has died in a shooting on a New York subway train.

Τα θύματα διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία της βόρειας συνοικίας, που θεωρείται η πιο υποβαθμισμένη της πόλης 8,5 εκατ. ψυχών.

🚨#BREAKING: At least 6 people shot and injured with reported fatalities at subway station.

No arrests have been made, and police are asking everyone to avoid the area at this time.#Bronx #NewYork #ActiveShooter #Shooting #MountEdenStation pic.twitter.com/FJCQxF4twL

— Europe Cognizant (@EuropeCognizant) February 13, 2024