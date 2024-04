Τα μέλη της ΕΑΚ τις παρακολούθησαν και επέλεξαν, υπό την επίβλεψη της συμβολαιογράφου Ουρανίας Μικρού, τις τελικές υποψηφιότητες, οι οποίες στη συνέχεια θα διαγωνιστούν για τα Ίρις της χρονιάς. Η Τελετή Απονομής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, σε σκηνοθεσία Ασημίνας Προέδρου και με οικοδεσπότη τον ηθοποιό Γιάννη Νιάρρο.

Έως τότε, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει στη μεγάλη οθόνη τις υποψήφιες ταινίες, σ’ ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών που θα ανακοινωθεί σύντομα, με ό,τι καλύτερο έχει να δείξει η ελληνική κινηματογραφική παραγωγή της χρονιάς που πέρασε.

Μετά την μυστική ψηφοφορία της Α΄ φάσης που διεξήχθη μεταξύ των μελών της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, οι υποψηφιότητες που περνούν στην τελική και Β΄ φάση της διαδικασίας απονομής των βραβείων, είναι οι εξής:

*(Οι τίτλοι των ταινιών κατ’ αλφαβητική σειρά)

Βραβείο Ειδικών και Οπτικών Εφέ

1. Για την ταινία Η αόρατη μάχη: Αντώνης Κοτζιάς

2. Για την ταινία Μινόρε: Κωνσταντίνος Κουτσολιώτας, Elizabeth Schuch, Προκόπης Βλασερός

3. Για την ταινία Φόνισσα: Αντώνης Νικολάου, Αλέξανδρος Αραπαντώνης

4. Για την ταινία Animal: Παντελής Αναστασιάδης, Γιάννης Αγελαδόπουλος

5. Για την ταινία Inside: Αντώνης Κοτζιάς, Martin Jurado

Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ

[έξι (6) υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας]

1. Για την ταινία Κάμπια, νύμφη, πεταλούδα: Γιώργος Αλαχούζος

2. Για την ταινία Μινόρε: Προκόπης Βλασερός

3. Για την ταινία Πολύδροσο: Ιωάννα Λυγίζου

4. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Ιωάννα Λυγίζου

5. Για την ταινία Φόνισσα: Εύη Ζαφειροπούλου, Χρόνης Τζήμος

6. Για την ταινία Animal: Ιωάννα Λυγίζου, Χρόνης Τζήμος

Βραβείο Ήχου

1. Για την ταινία Κάμπια, νύμφη, πεταλούδα: Κώστας Φυλακτίδης

2. Για την ταινία Πολύδροσο: Γιώτης Παρασκευαΐδης, Βιολέτα Σαραφιανού (aka Nalyssa Green)

3. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Στέφανος Ευθυμίου

4. Για την ταινία Φόνισσα: Κώστας Βαρυμποπιώτης, Αλίκη Παναγή, Νίκος Καραδοσίδης

5. Για την ταινία Animal: Odo Grötschnig, Sebastian Watzinger, Thomas Pötz Kava, Rudolf Gottsberger, Βάλια Τσέρου, Κώστας Βαρυμποπιώτης, Χρήστος Γούσιος

Βραβείο Ενδυματολογίας

1. Για την ταινία Μέντιουμ: Βασιλεία Ροζάνα

2. Για την ταινία Πολύδροσο: Άλκηστη Μάμαλη

3. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Κατερίνα Ζούρα

4. Για την ταινία Φόνισσα: Εύα Νάθενα

5. Για την ταινία Animal: Βασιλεία Ροζάνα

Βραβείο Σκηνογραφίας

1. Για την ταινία Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος: Εύα Γουλάκου

2. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Αλίκη Κούβακα

3. Για την ταινία Φόνισσα: Εύα Νάθενα

4. Για την ταινία Animal: Jorien Sont

5. Για την ταινία Inside: Thorsten Sabel

Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής

1. Για την ταινία Ο τελευταίος ταξιτζής: The Boy (Αλέξανδρος Βούλγαρης)

2. Για την ταινία Πολύδροσο: Δεσποινίς Τρίχρωμη (Ευαγγελία Ξυνοπούλου)

3. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Ted Regklis

4. Για την ταινία Φόνισσα: Δημήτρης Παπαδημητρίου

5. Από την ταινία Animal: Wolfgang Frisch

Βραβείο Μοντάζ

1. Για την ταινία Κάμπια, νύμφη, πεταλούδα: Γιάννης Χαλκιαδάκης

2. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Λίβια Νερουτσοπούλου

3. Για την ταινία Φόνισσα: Αγγέλα Δεσποτίδου

4. Για την ταινία Animal: Dragos Apetri, Νίκος Βαβούρης

5. Για την ταινία Inside: Λάμπης Χαραλαμπίδης

Βραβείο Φωτογραφίας

1. Για την ταινία Η Αφρίν στον καιρό της πλημμύρας: Άγγελος Ράλλης

2. Για την ταινία Πολύδροσο: Σίμος Σαρκετζής

3. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Θεόδωρος Μιχόπουλος

4. Για την ταινία Φόνισσα: Παναγιώτης Βασιλάκης

5. Για την ταινία Animal: Monika Lenczewska

Βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου

[έξι (6) υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας]

1. Για την ταινία Εξέλιξη: Ελένη Γερασιμίδου

2. Για την ταινία Μέντιουμ: Μάρθα Φριντζήλα

3. Για την ταινία Ο τελευταίος ταξιτζής: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου

4. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου

5. Για την ταινία Φόνισσα: Μαρία Πρωτόπαππα

6. Για την ταινία Animal: Φλομαρία Παπαδάκη

Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου

1. Για την ταινία Εξέλιξη: Βασίλης Κολοβός

2. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Ανδρέας Λαμπρόπουλος

3. Για την ταινία Φόνισσα: Γιάννης Τσορτέκης

4. Για την ταινία Animal: Αχιλλέας Χαρίσκος

5. Για την ταινία Tranzit: Δημήτρης Πουλικάκος

Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου

[έξι (6) υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας]

1. Για την ταινία Μέντιουμ: Αγγελική Μπεβεράτου

2. Για την ταινία Ο τελευταίος ταξιτζής: Κλέλια Ανδριολάτου

3. Για την ταινία Πολύδροσο: Σοφία Κόκκαλη

4. Για την ταινία Πολύδροσο: Βίκυ Καγιά

5. Για την ταινία Φόνισσα: Καρυοφιλιά Καραμπέτη

6. Για την ταινία Animal: Δήμητρα Βλαγκοπούλου

Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου

1. Για την ταινία Εξέλιξη: Αλέξανδρος Λογοθέτης

2. Για την ταινία Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος: Θάνος Τοκάκης

3. Για την ταινία Ο τελευταίος ταξιτζής: Κώστας Κορωναίος

4. Για την ταινία Φόνισσα: Δημήτρης Ήμελλος

5. Για την ταινία Inside: Willem Dafoe

Βραβείο Σεναρίου

[επτά (7) υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας]

1. Για την ταινία Εξέλιξη: Περικλής Χούρσογλου

2. Για την ταινία Μέντιουμ: Χριστίνα Ιωακειμίδη

3. Για την ταινία Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος: Χάρης Βαφειάδης

4. Για την ταινία Ο τελευταίος ταξιτζής: Στέργιος Πάσχος

5. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Ζαχαρίας Μαυροειδής, Ξενοφών Χαλάτσης

6. Για την ταινία Φόνισσα: Κατερίνα Μπέη

7. Για την ταινία Animal: Σοφία Εξάρχου

Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη

1. Για την ταινία ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η ιστορία μιας επανάστασης (*Να κοιμάμαι στο στήθος του): Ιωσήφ Βαρδάκης

2. Για την ταινία Βάρδια: Γρηγόρης Ρέντης

3. Για την ταινία Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος: Χάρης Βαφειάδης

4. Για την ταινία Φόνισσα: Εύα Νάθενα

5. Για την ταινία Inside: Βασίλης Κατσούπης

Βραβείο Σκηνοθεσίας

1. Για την ταινία Μέντιουμ: Χριστίνα Ιωακειμίδη

2. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Ζαχαρίας Μαυροειδής

3. Για την ταινία Φόνισσα: Εύα Νάθενα

4. Για την ταινία Animal: Σοφία Εξάρχου

5. Για την ταινία Inside: Βασίλης Κατσούπης

Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας

1. Για την ταινία Αποχαιρετισμοί: Σαββίνα Σαμιώτη

2. Για την ταινία Αχινός: Αλέξανδρος Σολτς

3. Για την ταινία Κακά παιδιά με ονόματα αγίων: Βίκυ Αναστασιάδου

4. Για την ταινία Το χάος που άφησε πίσω της: Νίκος Κολιούκος

5. Για την ταινία Days of a lilac summer: Αριάδνη Αγγελική Θυφρονίτου Λήτου

Βραβείο Μικρού Μήκους Animation

[τέσσερις (4) υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας]

1. Για την ταινία Έτοιμοι: Ειρήνη Βιανέλλη, Δανάη Σπαθάρα, Γιώργος Καρναβάς

2. Για την ταινία Η πορνογραφική συλλογή του Κάφκα: Αριστοτέλης Μαραγκός, Κωνσταντίνος Βασίλαρος

3. Για την ταινία Ποτίστρα: Φοίβος Χαλκιόπουλος

4. Για την ταινία Fuga: Αντώνης Ντούσιας

Βραβείο Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

1. Για την ταινία Φῶς ἐκ Φωτός: Νεριτάν Ζιντζιρία, Efijeni Kokedhima

2. Για την ταινία À deux voix: Μάρθα Μπουζιούρη, Βασίλης Χρυσανθόπουλος

3. Για την ταινία Mothers of daughters: Γιούλα Μπούνταλη, Elke Lehrenkrauss, Κωνσταντίνος Σακκάς

Βραβείο Μικρού Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας

[έξι (6) υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας]

1. Για την ταινία Αερολίν: Αλέξης Κουκιάς Παντελής, Μαρία Ρεπούση

2. Από την ταινία Ανορθόδοξος: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Φανή Σκαρτούλη

3. Για την ταινία Αρκουδότρυπα: Στέργιος Ντινόπουλος, Χρυσιάννα Παπαδάκη, Θανάσης Μιχαλόπουλος, Αρσινόη Πηλού

4. Για την ταινία Διάβαση: Αινείς Τσαμάτης, Κατερίνα Μαυρογεώργη, Θάνος Αναστόπουλος

5. Για την ταινία Midnight skin: Μανώλης Μαυρής, Ανναμπέλ Αρώνη, Ρομάνα Λόμπατς, Camille Genaud

6. Για την ταινία Wings: Φοίβος Ήμελλος, Κωνσταντίνος Γουριώτης

Βραβείο Ταινίας Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής

1. Για την ταινία Η αόρατη μάχη: Αμάντα Λιβανού

2. Για την ταινία Κάμπια, νύμφη, πεταλούδα: Κωνσταντίνα Σταυριανού, Ρένα Βουγιούκαλου

3. Για την ταινία How to have sex: Κωνσταντίνος Κοντοβράκης

Βραβείο Ντοκιμαντέρ

1. Για την ταινία ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η ιστορία μιας επανάστασης (*Να κοιμάμαι στο στήθος του): Μαρίνα Δανέζη, Τάσος Κορωνάκης, Ιωσήφ Βαρδάκης

2. Για την ταινία Βάρδια: Γρηγόρης Ρέντης, Βίκυ Μίχα, Clement Duboin, Florence Cohen

3. Για την ταινία Έμμονες ώρες στον τόπο της πραγματικότητας: Ρέα Βαλντέν

4. Για την ταινία Η Αφρίν στον καιρό της πλημμύρας: Maria del Mar Rodriguez Yebra, Άγγελος Ράλλης

5. Για την ταινία Η βασίλισσα της Νέας Υόρκης: Βάλερυ Κοντάκου, Δέσποινα Παυλάκη

Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας

1. Για την ταινία Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος: Κώστας Ταγκαλάκης, Χάρης Βαφειάδης, Πάνος Παπαδόπουλος

2. Για την ταινία Το καλοκαίρι της Κάρμεν: Ιωάννα Μπολομύτη, Λίνα Γιαννοπούλου

3. Για την ταινία Φόνισσα: Διονύσης Σαμιώτης, Κώστας Λαμπρόπουλος

4. Για την ταινία Animal: Μαρία Δρανδάκη, Μαρία Κοντογιάννη, Lukas Rinner, Laura Sterian, Ivan Tonev, Στέλιος Καμμίτσης

5. Για την ταινία Inside: Γιώργος Καρναβάς