Την έντονη αντίδραση των Ρεπουμπλικάνων προκάλεσαν χθες Τρίτη δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στις οποίες φαίνεται να αποκαλεί «σκουπίδια» τους υποστηρικτές του υποψήφιου του κόμματος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ.

Στη διάρκεια μεγάλης προεκλογικής συγκέντρωσης του Τραμπ στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν την Κυριακή ανέβηκε στη σκηνή, μεταξύ άλλων, και ο κωμικός Τόνι Χίντσκλιφ ο οποίος αποκάλεσε το Πουέρτο Ρίκο, αμερικανικό έδαφος στην Καραϊβική, «νησί σκουπιδιών που επιπλέει στη μέση του ωκεανού».

Σε αυτή τη δήλωση του Χίντσκλιφ φαίνεται να αναφερόταν ο Μπάιντεν όταν μίλησε χθες μέσω zoom με ψηφοφόρους.

Στη διάρκεια αυτής της συνομιλίας ο Δημοκρατικός πρόεδρος σχολίασε ότι οι Πορτορικάνοι «είναι καλοί, έντιμοι, ευυπόληπτοι άνθρωποι» και μετά φάνηκε να δηλώνει: «τα μοναδικά σκουπίδια που βλέπω να επιπλέουν είναι οι υποστηρικτές του (…) ο τρόπος που δαιμονοποιεί τους Λατίνους είναι εξωφρενικός», αναφερόμενος στον Τραμπ.

Σύμφωνα με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο που ανήρτησε ο Λευκός Οίκος στο Χ, στη δήλωση του Μπάιντεν εμφανίζεται η κτητική απόστροφος στη λέξη υποστηρικτές, «supporter’s», κάτι που σημαίνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν συγκεκριμένα σε έναν υποστηρικτή του Τραμπ, πιθανόν τον Χίτσκλιφ.

🚨🚨BREAKING NEWS :

Cleaning up the “garbage” hoax.

Biden’s comment about “garbage” was directed towards a single individual, no one else.

If you listen carefully, it is obvious that he clearly enunciates the apostrophe in the word “supporter’s.”

Now please refrain from… pic.twitter.com/4gRTxP48Kc

— One Nation Under God (@6A7V0_96951) October 30, 2024