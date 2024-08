Ιταλοί δύτες διάσωσης βρήκαν δύο πτώματα μέσα στο βυθισμένο πολυτελές γιοτ, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο τοπική αρμόδια πηγή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, ενώ η μία σορός φέρεται να ανήκει σε «άνδρα βαριάς σωματικής διάπλασης».

Έξι άνθρωποι αγνοούνται από τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν το σούπερ γιοτ στο οποίο επέβαιναν, το Bayesian, βυθίστηκε σε μια σφοδρή καταιγίδα στα ανοιχτά της Σικελίας.

Τα άτομα που αγνοούνται είναι ο επιχειρηματίας τεχνολογίας Mike Lynch , η 18χρονη κόρη του, Hannah Lynch , ο μη εκτελεστικός πρόεδρος της Morgan Stanley International Jonathan Bloomer , η σύζυγός του, Judy Bloomer , ο Chris Morvillo , δικηγόρος στο Clifford Chance που εκπροσωπούσε τον Lynch και η σύζυγος του, Neda Morvillo.

Το σκάφος το οποίο φέρεται να ήταν αγκυροβολημένο στα ανοικτά εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας , ανετράπη από ισχυρό υδροστρόβιλο. Οι συνθήκες πρέπει να ήταν εξαιρετικά δυσμενείς διότι από την σφοδρότητα του υδροστροβίλου κόπηκε σύριζα το κατάρτι του σκάφους. Το ναυάγιο συνέβη τα χαράματα, και γλύτωσαν όσοι επιβάτες ήταν ξύπνιοι και κατάφεραν να πέσουν στην θάλασσα. Όσοι βρίσκονταν στις καμπίνες τους αποκλείστηκαν και ακολούθησαν το σκάφος στον βυθό.

Από την Τρίτη 20 Αυγούστου επιχειρούν στην περιοχή ειδικοί δύτες που κλήθηκαν να συνδράμουν τους διασώστες.

Εν τω μεταξύ, οι ανακριτές εξετάζουν μάρτυρες και επιζώντες.

Ο καπετάνιος του ιστιοφόρου, Τζέιμς Κάτφιλντ , 51 ετών, ανακρίθηκε για περισσότερες από δύο ώρες.

Η Λιμενική Αρχή έχει ξεκινήσει έρευνα – εκτός από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον εισαγγελέα του Termini – για να εξακριβώσει εάν είχαν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας από το πλήρωμα.

