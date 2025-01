Διμερή συνάντηση με τον πρίγκιπα και πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, είχε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της ερήμου Αλ Ούλα και κατά την ολοκλήρωσή της υπεγράφη κοινή δήλωση στρατηγικής συνεργασίας.

Saudi Crown Prince Hosts Italian Prime Minister in AlUla

Crown Prince Mohammed bin Salman welcomed Italian Prime Minister Giorgia Meloni at the winter retreat in AlUla, highlighting a meeting of leaders aimed at strengthening ties between Saudi Arabia and Italy. pic.twitter.com/b6He1yq0a0

