Ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον κατονομάστηκε ως ο νέος Υπουργός Εξωτερικών, σε ένα διορισμό-έκπληξη που έκανε ο Πρωθυπουργός ,Ρίσι Σούνακ, στα πλαίσια ανασχηματισμού της υπουργικής ομάδας του.

Ministers confirm it is Lord Cameron to the UK foreign office.

Ο Ντέιβιντ Κάμερον έκανε μια μακροσκελή δήλωση στο Χ σχετικά με το διορισμό του ως Υπουργού Εξωτερικών. Εδώ είναι ένα απόσπασμα στο οποίο λέει ότι η υποστήριξη των συμμάχων και η ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων θα είναι προτεραιότητα.

«Αντιμετωπίζουμε ένα τρομακτικό σύνολο διεθνών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία και της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή της βαθιάς παγκόσμιας αλλαγής, σπάνια ήταν πιο σημαντικό για αυτήν τη χώρα να σταθεί δίπλα στους συμμάχους μας, να ενισχύσει τις συνεργασίες μας και να διασφαλίσει ότι η φωνή μας ακούγεται…

Η Βρετανία είναι μια πραγματικά διεθνής χώρα. Οι άνθρωποι μας ζουν σε όλο τον κόσμο και οι επιχειρήσεις μας εμπορεύονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η εργασία για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην παγκόσμια σκηνή είναι τόσο ουσιαστική όσο και καθαρά προς το εθνικό μας συμφέρον. Η διεθνής ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για την εσωτερική μας ασφάλεια.

Σε μια αναφορά στα σχόλιά του για την κατάργηση του σκέλους του HS2 στο Μάντσεστερ, ο Κάμερον επαινεί επίσης τον Ρίσι Σουνάκ ως «ισχυρό και ικανό Πρωθυπουργό, ο οποίος επιδεικνύει υποδειγματική ηγεσία».

Αν και μπορεί να διαφώνησα με ορισμένες μεμονωμένες αποφάσεις, είναι σαφές για μένα ότι ο Rishi Sunak είναι ένας ισχυρός και ικανός Πρωθυπουργός, ο οποίος επιδεικνύει υποδειγματική ηγεσία σε μια δύσκολη στιγμή», έγραψε ο Ντέιβιντ Κάμερον.

The Prime Minister has asked me to serve as his Foreign Secretary and I have gladly accepted.

We are facing a daunting set of international challenges, including the war in Ukraine and the crisis in the Middle East. At this time of profound global change, it has rarely been more…

— David Cameron (@David_Cameron) November 13, 2023