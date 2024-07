Πανικός επικράτησε σήμερα το πρωί (29.07.2024) στο Σάουθπορτ στη Βρετανία. Άγνωστος επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για θύματα.

Η αστυνομία, ανακοίνωσε πως ο άνδρας συνελήφθη και το μαχαίρι κατασχέθηκε, αναφέρει το sky.news.com.

Οι αρχές συστήνουν στον κόσμο να αποφύγουν την περιοχή αν και δεν υπάρχει πλέον απειλή για το κοινό.

Police have declared a “major incident” in Southport after reports of a stabbing and a “number of reported casualties”

A knife has been seized and a man has been detained, according to Merseyside Police.

Latest: https://t.co/Ne4aS85JNA

📺 Sky 501, Virgin 602 and Freeview 233 pic.twitter.com/EzVWJdbGIV

— Sky News (@SkyNews) July 29, 2024