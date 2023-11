Τουλάχιστον τρία παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά από μια φερόμενη επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της πόλης του Δουβλίνου, μετέδωσε το ιρλανδικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTE.

Η ιρλανδική αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αστυνομικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο ενός σοβαρού περιστατικού στην πλατεία Πάρνελ της πρωτεύουσας και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

Μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του RTE δείχνει αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείουν τμήμα της πλατείας.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν πέντε τραυματίες, από τους οποίους οι τρεις είναι παιδιά. «Πρόκειται για έναν άντρα ενήλικα, μία γυναίκα και τρία νεαρά παιδιά», σημειώνει εκπρόσωπος των αρχών στο Δουβλίνο.

«Ένα μικρό κορίτσι έχει σοβαρά τραύματα, τα άλλα δύο παιδιά έχουν μικρότερα τραύματα. Η γυναίκα επίσης έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό ενώ ο ενήλικας πιο ελαφρύ. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ireland Dublin :A major incident involving a stabbing of number of people including children has and occurred outside a primary school in city centre. Video ©️john R pic.twitter.com/xZnr9iNPVa

Dublin – Video of the victims getting treatment from paramedics. Their faces have been blurred. This is the reality. pic.twitter.com/bS8EaJfxKz

— 🇬🇧RonEnglish🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@RonEng1ish) November 23, 2023