Αεροσκάφος Boeing της εταιρείας Air Europa υποχρεώθηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στην πόλη Νατάλ της Βραζιλίας, λόγω «σφοδρών αναταράξεων» που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον είκοσι επτά άνθρωποι.

Σύμφωνα με την ισπανική εταιρεία, το 787-9 Dreamliner που μετέφερε 325 επιβάτες, είχε αναχωρήσει την Κυριακή από τη Μαδρίτη, με προορισμό το Μοντεβιδέο. Όμως «λόγω των σοβαρών αναταράξεων και για λόγους ασφαλείας» άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε στη Νατάλ της βορειοανατολικής Βραζιλίας, όπου «προσγειώθηκε κανονικά», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της.

One of the passengers on board the Air Europa flight that hit turbulence over the Atlantic had to be rescued from the overhead luggage compartment. https://t.co/UKtfioCRU4 pic.twitter.com/vU2BX6HX5z

