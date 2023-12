Ισραηλινός πολίτης 25 ετών, ο οποίος είχε απαχθεί και οδηγηθεί στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, σκοτώθηκε αυτή την εβδομάδα ενώ κρατείτο στον παλαιστινιακό θύλακο, ανακοίνωσαν η κοινότητα όπου ζούσε και οργάνωση των οικογενειών των ομήρων.

«Με βαθιά θλίψη και ραγισμένη καρδιά ανακοινώνουμε τον φόνο του Σαχάρ Μπαρούχ (25 ετών), που είχαν απαγάγει από το σπίτι του οι τρομοκράτες της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου», σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του κιμπούτς Μπεερί και του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η γιαγιά του και αδελφός του σκοτώθηκαν την ημέρα της επίθεσης.

Προχθές Παρασκευή, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς —οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ— έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που έδειχνε το πτώμα του ομήρου, υποστηρίζοντας πως σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού η οποία απέτυχε.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί ανέφερε την ίδια ημέρα πως δυο ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά σε επιχείρηση για την απελευθέρωση ομήρων, στην οποία «δεν διασώσαμε κανέναν όμηρο».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ισραηλινό Τύπο, πιστεύεται πως στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκονται ακόμη 138 από τους περίπου 240 ομήρους που πήραν παλαιστίνιοι μαχητές την 7η Οκτωβρίου, όμως ο ισραηλινός στρατός τις τελευταίες ημέρες ανακοίνωσε πως έχει επιβεβαιώσει τους θανάτους των 18 από αυτούς.