Επτά νεκροί, μεταξύ των οποίων δύο κορίτσια, είναι ο νεότερος απολογισμός από τις χθεσινές ισραηλινές επιδρομές στην Τύρο στα νότια της χώρας, που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

«Επιδρομές του ισραηλινού εχθρού στην πόλη της Τύρου σκότωσαν επτά άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο νεαρών κοριτσιών, και τραυμάτισαν άλλα 46», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι βρέθηκαν λείψανα νεκρών και θα «ταυτοποιηθούν μέσω τεστ DNA».

At least 7 Lives Lost and 46 Injured in a devastating #Airstrike on #Tyre Lebanon, as reported by #Lebanon Health Ministry. The tragic event underscores the ongoing #Israel #Hezbollah Conflict, escalating tensions in the region. #israellebanonconflict … pic.twitter.com/Q2BRKV5jcQ

At least seven have been killed and 46 others injured in an initial toll following Israeli airstrikes on Lebanon’s coastal city of #Tyre, Lebanon’s health ministry says.https://t.co/YAEuTtFY3q

