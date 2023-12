Έρευνα σε βάρος του χειρουργού Σέρτζιο Αλφιέρι, ο οποίος στο παρελθόν εγχείρησε και τον Πάπα Φραγκίσκο, ξεκίνησε η εισαγγελία της Ρώμης, με την κατηγορία αναληθών βεβαιώσεων επαγγελματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Stampa, στις βάρδιές του στο καθολικό νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, ο Αλφιέρι φέρεται να δήλωνε «παρών» σε διάφορα χειρουργεία συγχρόνως, υπογράφοντας και λαμβάνοντας εξτρά αμοιβές, ενώ αρκετές φορές βρισκόταν σε συνέδρια και συνελεύσεις.

Την έρευνα ανέλαβαν οι Καραμπινιέροι και η όλη υπόθεση αφορά την χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι το φετινό καλοκαίρι.

