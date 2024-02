Σε διάστημα 20 λεπτών, ένα ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, το οποίο πλέει υπό σημαία νήσων Μάρσαλ δέχτηκε επίθεση «με δύο πυραύλους» στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (12/2) βρετανική ιδιωτική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας.

Οι πύραυλοι κατέπεσαν στη θάλασσα, «το πλήρωμα είναι σώο και αβλαβές» και «κατευθύνεται προς τον λιμένα που αποτελεί επόμενο σταθμό του», ανέφερε η εταιρεία Ambrey για το συμβάν στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν εξαπολύσει από τα τέλη της περασμένης χρονιάς δεκάδες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

British maritime security firm Ambrey: A Marshall Islands-flagged, Greece-owned bulk carrier was targeted by missiles in 2 separate incidents within 2 mins while transiting through the Bab al-Mandab Strait. pic.twitter.com/IJPuKrFw39

— Middle East News (@Draganov313) February 12, 2024