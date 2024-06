Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τρία πλωτά drones των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, στη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες της Υεμένης εκτόξευσαν τρεις βαλλιστικούς πυραύλους προς τον Κόλπο του Άντεν, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

Η CENTCOM διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των Χούθι περί επιτυχημένης επίθεσής τους στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower.

June 22 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed three Iranian-backed Houthi uncrewed surface vessels (USV) in the Red Sea.

It was determined these systems presented an imminent threat to U.S., coalition… pic.twitter.com/JiWhrCki61

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 22, 2024