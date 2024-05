Ο πρόεδρος της Εσθονίας Αλάρ Καρίς επικύρωσε χθες νόμο που επιτρέπει την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων στην Ουκρανία. Είχε προηγηθεί το «πράσινο φως» που άναψε το εσθονικό κοινοβούλιο στα μέσα Μαΐου.

Ο νόμος επιτρέπει να αξιοποιηθούν περιουσιακά στοιχεία εταιρειών ή φυσικών προσώπων, των οποίων μπορεί να αποδειχθεί η συμβολή τους στη ρωσική εισβολή, προκειμένου να καταβληθούν αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκλήθηκαν στην Ουκρανία.

Today #Estonia‘s President @AlarKaris promulgated a law that allows Russia’s frozen assets to be confiscated and used to fund Ukraine’s war efforts and reconstruction.#StandWithUkraine https://t.co/zgpAyTmBOm

— Estonian Embassy UK (@estembassyuk) May 30, 2024