Το Ισραήλ εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού, κατόπιν εντολής εκκένωσης των περιοχών αυτών, όπως μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ANI στα γαλλικά).

ISRAEL IS ON IT’S DIABOLICAL MISSION OF TURNING LEBANON INTO A DEAD LAND⚡️☠️

At present Israel is bombing different areas of 𝐁𝐞𝐢𝐫𝐮𝐭,Lebanon. It bombed the Beirut Governmental Hospital, St. Theresa & Al-Janah areas of Beirut.

RESCUE MISSION IS ON#Lebanon #Beirut #Israel pic.twitter.com/OiWpu99cEs

— Barbarik (@Sunny_000S) October 21, 2024