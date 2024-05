Kατά την εμφάνιση του Ισραήλ στη σκηνή, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας, του Βελγίου, VRT, διέκοψε τη μετάδοση και στους δέκτες των τηλεθεατών εμφανίστηκε το μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Η πρωτοβουλία ανήκε στο συνδικάτο εργαζομένων και το μήνυμα που εμφανίστηκε στις οθόνες των τηλεθεατών ανέφερε «πρόκειται για δράση εργατικού σωματείου. Καταδικάζουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το κράτος του Ισραήλ. Επιπλέον, το κράτος του Ισραήλ καταστρέφει την ελευθερία του Τύπου. Γι’ αυτό διακόπτουμε για λίγο τη ζωντανή μετάδοση #CeaseFireNow #StopGenocideNow».

A television channel in Belgium has commenced broadcasting tonight’s Eurovision Song Contest semi-final with an anti-Israel disclaimer. It stated, “We condemn Israel’s actions. Israel is also undermining press freedom. Ceasefire now.” pic.twitter.com/TQPdLW9zbS

— Open Source Intel (@Osint613) May 9, 2024